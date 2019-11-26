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مشاجرة نسائية بالكلاب داخل مدرسة بنات بالسلام

قضايا وحوادث

مشاجرة نسائية بالكلاب داخل مدرسة بنات بالسلام
مشاجرة نسائية بالكلاب داخل مدرسة بنات بالسلام

أحمد سالم

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السلام

مشاجرة نسائية

كلاب حراسة

مدرسة السلام التجارية

أظهر فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشاجرة بين طالبة وأسرتها وطالبة أخرى داخل مدرسة تجارية بالسلام، فيما ظهر في الفيديو شخص ممسكًا بيده كلبا.

ووفقًا لتحريات مدير مباحث القاهرة، فإن الطالبة المجني عليها، تبلغ من العمر 17 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي، بمدرسة السلام التجارية بنات، بميدان المبيضة بشارع جسر البحر، مصابة بجروح وكدمات على مستوى الذراع اليمنى والظهر.

وأمام النيابة أقرت الطالبة بأنه حدثت مشاجرة كلامية بينها وبين طالبة أخرى بنفس المدرسة تدعى "ز.م"، حيث تطور الأمر واستدعت الأخيرة والدتها وأشقاءها وقاموا بالتعدي عليها بالضرب.

ومن جانبها ألقت قوات الأمن، على مرتكبي الواقعة، فيما التعرف على الشاب الذي ظهر في الفيديو حائزًا كلب بيده وتبين أنه سائق "توك توك"، حيث تمكن قوة أمنية من إلقاء القبض عليه.

وأقر السائق بأنه كان مارًا أمام المدرسة عن طريق الصدفة، إلا أنه تفاجئ بحدوث مشاجرة داخل المدرسة، فتوجه إلى مكان القاهرة لاستطلاع الأمر، وكان بصحبته الكلب.

فيما نفى المتهم أي صلة بينه وبين أطراف المشاجرة، وكذلك نفى تعديه على أي منهما.


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