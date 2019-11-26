الموت يفجع فنان سعودي شهير

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عبدالمجيد عبدالله
عبدالمجيد عبدالله

محمد فضل- متابعات

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عبدالمجيد عبدالله

فجع الموت الفنان السعودي الشهير عبدالمجيد عبدالله، في شقيقه الأكبر ويدعى "محمد".

وأعلن الفنان عبدالمجيد عبدالله، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وفاة شقيقه، قائلًا :« انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر محمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان الفنان عبدالمجيد عبدالله، أحيا حفلا غنائيا، لأول مرة بعد غيبة طويلة في بث مباشر من جدة، 6 نوفمبر الجاري.

وكانت هذه الليلة تكريم الملحن السعودي سهم ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية والتي شارك بها النجوم رابح صقر وماجد المهندس وأصالة وإسماعيل مبارك وأميمة طالب.


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