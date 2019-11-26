«السيسي» يكشف المشروع الذي فشل فيه «مبارك» وسببه

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الصحة

السيسي

التامين الصحى

التامين الصحي الشامل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن العائق الذي تسبب في عدم استمرار مشروعات الدولة في مجال الصحة، خلال الأعوام الثلاثين أو الأربعين الماضية هو التعثر المالي.

التأمين الصحي الشامل

جاء هذا في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين والقيام بدورهم في هذه المنظومة عن طريق دفع الاشتراكات من أجل نجاح المشروع.


فشل مشروعات الصحة

وقال "السيسي" إن الدولة ملتزمة فيما يقع على عاتقها في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الدولة وضعت خطة لهذه المنظومة ستنقل البلاد نقلة أخرى.

وكشف "أن فشل مشروعات الصحة خلال الـ30 أو 40 سنة الماضية خلال الأربعين السنة اللي فاتت، لأن المخطط اللي كانت تضعه الدولة يتعثر بسبب الفلوس، عشان كدة المشاريع بتاعة الصحة منجحتش".

مشروع تكافلي

وذكر أن مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل مشروع تكافلي، يدفع فيه القادر وغير القادر، كذلك الصحيح والمريض، مصرحًا: "قد تظل طوال حياتك لا تحتاج إلى التأمين الصحي، لكن مرة واحدة ممكن تحتاجه، احنا لازم ننجح المشروع ده، الدولة مش هتقصر في الجانب المتعلق بيها".

السيسي يقترح تدشين مبادرة فحص طبي للطلاب

وقال: "أنا ياريت نعمل فحص شامل لطلاب المدارس والجامعات قبل كل عام، بس دهت تكفله أسرة الطالب، ولن يكلف كثيرًا، لو 20 جنيه أو شيء من هذا القبيل".

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