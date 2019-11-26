» قرار من رئيس الإمارات يُسعد المئات

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وجه الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، بالإفراج عن 662 سجينًا، مشيرًا إلى أن الهدف بدء حياة جديدة لهم، والتخفيف من معاناة أسرهم.

سداد الغرامات

وصدر القرار بالإفراج عمن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، موضحًا أنه سيتكفل بنفسه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم.

العيد الوطني للإمارات

وجاء القرار بسبب الاحتفال باليوم الوطني للبلاد في عيدها الـ48.

تخفيف معاناة الأسر

وأكد أن قرار رئيس الدولة، يأتي ضمن التخفيف عن أسر السجناء، وبدء حياة جديدة لهم.

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