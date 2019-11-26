قذيفة مصرية تسقط على منزل في إسرائيل بـ«الخطأ»

26 نوفمبر 2019 - 04:44 م

استهدفت قذيفة مصدرها الأراضي المصرية منزلًا في تجمع "أشكول" جنوب الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء.



قذيفة

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذيفة أطلقت "بالخطأ" من الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية.

وقالت الهيئة إنه يعتقد أن القذيفة أطلقت عن طريق الخطأ، في حين لم توضح كيف وصلت القذيفة من الأراضي المصرية الى تجمع "اشكول" في غلاف قطاع غزة.



عدم سقوط إصابات

وذكرت أن قوات الأمن هرعت إلى المكان، فيما لم يسقط أي ضحايا في الحادث.