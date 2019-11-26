إطلاق النار على منزل رئيس وزراء سابق في لبنان

26 نوفمبر 2019 - 02:36 م

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مواطنا لبنانيا فتح النار من بندقية آلية، اليوم الثلاثاء، باتجاه منزل رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، قبل أن توقفه دورية من مديرية المخابرات.





وقال بيان للجيش اللبناني على تويتر إن دورية من مديرية المخابرات أوقفت المدعو (ي. ح) في محلة الكورنيش البحري بطرابلس، لإقدامه على إطلاق النار من بندقية "بومب أكشن" باتجاه منزل رئيس مجلس الوزراء السابق ميقاتي من دون وقوع إصابات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.







أوقفت دورية من مديرية المخابرات المدعو (ي. ح) في محلة الكورنيش البحري ـــ طرابلس، لإقدامه على إطلاق النار من بندقية بومب أكشن باتجاه منزل رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي من دون وقوع إصابات.









