السيسي: لازم أقول كل حاجة عشان ربنا هيحاسبني

26 نوفمبر 2019 - 01:48 م





طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بالتعاون مع الدولة ،قائلا:"مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع تكافلي، وهناك جزء على الدولة ملتزمة به، وهناك جزء على المواطن.



وأضاف"السيسي"، خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، :"لو لم يتعاون المواطن مع الدولة لن ينجح المشروع، معقبا: "لو محصلش كده هنيجي بعد 15 سنة نقول أطلقوا المشروع ومنجحش".



وتابع: "مفيش رئيس بيتكلم في الحاجات دي، بيتكلم في الجمال والحاجات النظيفة، ويسيب الكلام التاني ده للوزراء،أنا لازم أقول كل حاجة عشان هتحاسب أمام ربنا".



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء.



ويحضر الافتتاح كل من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.

