مفاجأة..الزمالك يعلن رفض لعب السوبر الأفريقي في قطر

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مرتضي منصور في المؤتمر
مرتضي منصور في المؤتمر

متابعات- الدويني فولي

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في مفاجأة من العيار الثقيل،أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عدم خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى فى قطر.
وقال مرتضى منصور، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بالقلعة البيضاء، "مجلس الزمالك عقد جلسة بالأمس وتلقيت رأياً بخوض المباراة بداعٍ أنها حدث رياضى يلعب فى أى مكان مثل ملاعب الاسكواش وهذه وجهة نظر بعض أعضاء المجلس ونحترمها، لكن التصويت النهائى بأننا لن نلعب المباراة".
وأضاف رئيس الزمالك "اتخذنا قرار نهائى بعدم لعب مباراة السوبر الأفريقى بالتصويت".
وأعلن الترجى التونسى، اليوم الخميس، عن إقامة نهائى كأس السوبر الأفريقى أمام الزمالك يوم 14 فبراير المقبل.
وسيقام اللقاء فى العاصمة القطرية الدوحة كما أعلن النادى التونسى. وحصد الترجى لقب دورى أبطال أفريقيا، فيما فاز الزمالك ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية".

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