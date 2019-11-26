» صورة لأحمد حلمي أيام" الكحرتة" تشعل مواقع التواصل

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أحمد حلمي
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أحمد حلمي

الكحرتة

ضجة واسعة أثارها  النجم أحمد حلمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام" بعد نشره صورة تعود لأيام طفولته.

ونشر حلمي الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ويظهر وهو يرتدى فيها "ترنج بنى" مبقع.

انهالت التعليقات من جانب متابعيه حيث جاء بعضها ساخرا وواصفا الصورة بأيام الكحرتة، بينما البعض الآخر أخذ يتذكر ذكريات الطفولة ويتحسر عليها.


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