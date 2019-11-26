بمليار يورو.. أكبر عملية سرقة في العالم

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ألمانيا

متحف

يورو

القبو الأخضر

اقتحم لصوص أشهر متاحف ألمانيا "القبو الأخضر" وقاموا بسرقة مجوهرات وتحف فنية بقيمة حوالي مليار يورو، من غرفة الكنوز التابع للقصر التاريخي، حسبما أعلنت الشرطة في مدينة "دريسدن شرقي ألمانيا".

وقالت الشرطة إن المقتحمين تسللوا إلى الغرفة عبر نافذة بعد أن قاموا بفصل قضبان النافذة وكسر الواجهة الزجاجية لها، ثم قاموا بتهشيم زجاج صناديق العرض.

ولا تزال التحقيقات جارية،  لكشف ملابسات عملية السطو والجناة الذين قاموا بالعملية ، حيث رصدت كاميرات المراقبة اثنين من المشتبه فيهم.


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