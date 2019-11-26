أطراف جثة طفل تشعل المغرب.. ومفاجأة: الرأس بثلاجة والده

26 نوفمبر 2019 - 11:25 ص

واقعة مؤسفة شهدها المغرب، حيث تم العثور على أطراف جثة طفل قاصر عمره 6 سنوات موزعة داخل أكياس بلاستيكية في القمامة.







وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن السلطات عثرت على بعض الأطراف مساء أمس بالمطرح العمومي بحي المنار 3 بالعرائش، وأعلنت الشرطة العلمية أنها أجرت مسحا دقيقا للمنطقة بحثا عن بقية الأطراف.





وحسب وسائل الإعلام، باشرت مصالح الأمن تحقيقا واسعا لفك خيوط الجريمة وتحديد هوية الجاني.











من جهتها قالت صفحة "العرائش مدينتي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه قد تم العثور على رأس الطفل ويديه بثلاجة في منزل والده بحي الناباص.









وأفادت الصفحة نفسها بأن الجثة تعود للطفل محمد علي خريشف البالغ من العمر 7 سنوات.







