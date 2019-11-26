تقرير عزل ترامب الأسبوع المقبل

26 نوفمبر 2019 - 10:25 ص

أعلنت لجان التحقيق لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المتوقع أن تصدر تقريرها الأسبوع المقبل، والذي يتناول مخالفات " ترامب" ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تستدعي شهودا جددا

أشار آدم شيف رئيس اللجنة النيابية للاستخبارات، إلى أنه سيرسل الملف إلى اللجنة القضائية بعد عودة الكونجرس من إجازة عيد الشكر، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد شيف في رسالته أن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن واضحة وتكون دامغة في إدانة" ترامب"، مضيفا إن ما تبقي فعله هو تقرير ما إذا كان هذا السلوك يتوافق مع منصب الرئاسة أو أنه سيتم عزله دستوريا.

يذكر أن شيف ترأس جلسة استماع لمدة أسبوعين كاشفا كما هائلا من الأدلة بالرغم من محاولات ترامب وإدارته إعاقة التحقيق، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".

جدير بالذكر أن شيف أعلن أن التحقيق يكشف بشكل قاطع أن ترامب ربط زيارة الرئيس الجديد لأوكرانيا "فولوديمير زيلنسكي" إلى البيت الأبيض وتقديم مساعدات عسكرية لكييف.