الكويت ..ضوابط جديدة لدخول العمالة الوافدة

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أعلن الدكتور فهد الغملاس مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة الكويتية، إعداد قائمة إضافية جديدة بالأمراض غير الوبائية ولا المعدية من بينها مرض السكرى، التى تحول دون دخول العمالة الوافدة إلى الكويت

وحسب السياسة الكويتية، قال الغملاس، إنه لا تهاون في فحص العمال الوافدين إلى الكويت باعتبارها قضية أمن صحي ووطني، وهو ما يتطلب تحديث قوائم أمراض فحص العمالة بصورة دورية، حيث تقوم لجان خليجية مختصة بمراجعتها والتعديل عليها وفقا لتطورات الأوضاع بشكل عام، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد توصيات القائمة الجديدة لعام 2019 خلال الأيام القليلة المقبلة، شاملة أمراضا جديدة مثل السكري.
وأكد الغملاس أنه لم يتم اعتماد القائمة الجديدة بشكل رسمي، وأنها راعت رفع بعض الأمراض البسيطة التي لا تشكل عبئاً علاجيا على الدولة، مثل الأنيميا البسيطة وليست الحادة.

وأشار الغملاس إلى أن الكويت لديها مراكز متقدمة لرصد الأمراض الوبائية المستجدة في العالم، مثل الحصبة وحمى الوادي المتصدع، وكورونا وحمى الضنك، لافتا إلى أن وزارة الصحة الكويتية في طور تجهيز المطارات نظرا لاتساع رقعتها، وطلب كاميرات حرارية، منعا لدخول أي مرض وبائي من الخارج.


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