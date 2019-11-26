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جانب من زيارة "بن سلمان" لمعرض الرياض للسيارات

زيارة "بن سلمان" لمعرض الرياض للسيارات تشعل مواقع التواصل

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زيارة "بن سلمان" لمعرض الرياض للسيارات تشعل مواقع التواصل

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جانب من زيارة "بن سلمان" لمعرض الرياض للسيارات
جانب من زيارة "بن سلمان" لمعرض الرياض للسيارات

علي محمود

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أخبار السعودية

مواقع التواصل

محمد بن سلمان

معرض الرياض للسيارات

أشعلت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لمعرض الرياض للسيارات، مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أشاد عدد كبير من النشطاء السعوديين بمشاركة ولي العهد السعودي في جميع الفعاليات الوطنية.

وقال نشطاء عن ولي العهد السعودي، إنه أسر "قلوب وعقول العالم بأفعاله"، فيما وصفه أحدهم بأنه "أمير الشباب"، ورأى ثان أن ولي العهد السعودي "زعيم عالمي"

وتداول النشطاء السعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ترصد جولة ولي العهد السعودي في معرض السيارات، وتوقفه عند بعضها واستماعه إلى معلومات حولها.

يذكر  أن معرض الرياض للسيارات يضم أكثر من 1200 سيارة من الطرازات الفارهة والنادرة.


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