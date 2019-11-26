» "لصوص لكن ظرفاء" بدون ماري منيب

متابعات - علا خطاب
تعتبر الفنانة الراحلة ماري منيب من الفنانات التي حظيت بحب جماهيري كبير حتى بعد وفاتها ظلت هي الممثلة الكوميدية الأولى التي تحظى بحب وإعجاب الجميع.
و بالرغم من أن دورها في فيلم "لصوص لكن ظرفاء" من الأدوار المميزة التي تحسب لها في تاريخها الفني الطويل ، إلا أن الأقدار شاءت ألا تحضر عرض الفيلم السينمائي، حيث توفيت ماري منيب في 21 يناير 1969 ، وقبل عرض الفيلم سينمائيا، وتم وضع hسمها في المقدمة مقترنا بعبارة " بالاشتراك مع فقيدة الفن ماري منيب".
يذكر أن الفيلم من بطولة الفنان عادل إمام وأحمد مظهر ويوسف فخر الدين ومديحة سالم.
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