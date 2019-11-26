  • الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:45 ص
بحث متقدم
دهس رجل مرور بالكويت

الكويت.. ضابط يدهس رجل مرور .. السبب صادم

البابا فرنسيس وبوتين

بابا الفاتيكان: أحب بوتين وأصلّي من أجله

ولي العهد السعودي

قائد الهلال يقدم هدية غير متوقعة لـ بن سلمان

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

طارق حامد

مفاجأة مدوية عن طارق حامد بعد خسارة الزمالك المؤلمة

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

سر بكاء فاروق الفيشاوي المتكرر قبل وفاته

عمرو أديب

انفعال عمرو أديب بعد خسارة الزمالك: عمرو بيعيط

أبو تريكة

أول رد من أبو تريكة بعد اختياره سفيرا لمونديال قطر

جامعة القاهرة

تفاصيل مثيرة بأزمة "الطفل المعجزة" في جامعة القاهرة

طيبة 1

"الفضاء المصرية" تكشف الموعد الجديد لإطلاق "طيبة 1"

بابا الفاتيكان: أحب بوتين وأصلّي من أجله

الحياة السياسية

البابا فرنسيس وبوتين
البابا فرنسيس وبوتين

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بابا الفاتيكان يوجه رسالة للعالم من هذا المكان

#

ترامب يتراجع عن سحب قواته من سوريا.. ويؤكد: «أنا أحب النفط»

#

تصريحات مهمة لـ"بوتين" عن بن سلمان

#

رجال الإطفاء ينقذون حياة بابا الفاتيكان

روسيا

بوتين

الفاتيكان

البابا فرنسيس

أصلي لأجله

أرسل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برسالة مفعمة بالمحبة نحوه ونحو الشعب الروسي.

جاء ذلك أثناء عبور طائرة البابا أجواء روسيا، وذلك في طريق عودته من جولة طاف بها في اليابان وتايلاند.

وكتب البابا في رسالته: "أرسل لفخامتكم تحياتي القلبية وأنا أحلّق في سماء روسيا عائدا إلى روما من تايلاند واليابان.. أؤكد لكم أنني أصلي لأجلكم ولأجل الشعب الروسي كله، متمنيا لكم بركة الله والسلام والمسرة"، وذلك بحسب المكتب الصحفي للحبر الأعظم.

يذكر أن آخر اجتماع بين رئيس الكنيسة الكاثوليكية والرئيس الروسي كان قد عقد في الفاتيكان في 4 يوليو الماضي.

وأكد الطرفان حينها المستوى المتميز للعلاقات وتشابه المواقف تجاه عدد من القضايا الأساسية، منها حماية المسيحيين، بما في ذلك في الشرق الأوسط، والحفاظ على القيم المسيحية

يذكر أن البابا فرنسيس قد قام  بزيارة رسولية إلى تايلاند واليابان في الفترة من 19 إلى 26 من هذا الشهر.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» مروع.. تقتل صديقتها بطريقة بشعة وتستدعي الشرطة
» "لصوص لكن ظرفاء" بدون ماري منيب
» لماذا رفض عامر منيب حضور شقيقته لعزائه؟
» "أصلع و عجوز" .. كريم عبد العزيز يصدم جمهوره بصورته الجديدة
» فنان شاب يصدمه جمهوره: لم أعد أستطيع الحركة أو المشي
» الكشف عن السبب الحقيقي لامتناع فيفي عبده عن إقامة عزاء لأختها
» أحمد حلمي ينشر صورته وهو طفل .. والجمهور يندهش
» تعليق مفاجيء من أبو تريكة على تقليد نجم الأهلي له
» وفاة آخر أنثى وحيد قرن في ماليزيا
» تعليق ناري لـ"طولان" على فوز إنبي أمام الزمالك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة