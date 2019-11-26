قائد الهلال يقدم هدية غير متوقعة لـ بن سلمان

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متابعات - أمينة عبد العال

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قدم محمد الشلهوب قائد فريق نادي الهلال هدية إلي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فور وصوله إلى الرياض بعد فوز فريقه ببطولة دوري أبطال آسيا وهي فوز فريقه بالبطولة.

وقال الشلهوب في تصريحات إعلامية هذه هي أقل هدية نقدمها لولي العهد وللسعودية، موجها رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ بشكره على مساندته مؤكدا أن النجاح الذي تمكنوا من تحقيقه يعود فيه الفضل إليه.

وأكد أنه كان يتأكد من نجاح فريقه وتحقيق تلك البطولة وأنه لم يفقد الأمل أبدا .

يذكر أن هيئة الرياضة التي يرأسها الأمير عبد العزيز الفيصل احتفلت بالإنجاز الذي حققه فريق الهلال الأول لكرة القدم في حفل ضخم نظمته الهيئة في ميدان الدرعية، وقد احتشدت الجماهير علي جانبي الطريق إلي الحفل للاحتفاء بالفريق.


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