  • الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:44 ص
بحث متقدم
دهس رجل مرور بالكويت

الكويت.. ضابط يدهس رجل مرور .. السبب صادم

البابا فرنسيس وبوتين

بابا الفاتيكان: أحب بوتين وأصلّي من أجله

ولي العهد السعودي

قائد الهلال يقدم هدية غير متوقعة لـ بن سلمان

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

طارق حامد

مفاجأة مدوية عن طارق حامد بعد خسارة الزمالك المؤلمة

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

سر بكاء فاروق الفيشاوي المتكرر قبل وفاته

عمرو أديب

انفعال عمرو أديب بعد خسارة الزمالك: عمرو بيعيط

أبو تريكة

أول رد من أبو تريكة بعد اختياره سفيرا لمونديال قطر

جامعة القاهرة

تفاصيل مثيرة بأزمة "الطفل المعجزة" في جامعة القاهرة

طيبة 1

"الفضاء المصرية" تكشف الموعد الجديد لإطلاق "طيبة 1"

لماذا رفض عامر منيب حضور شقيقته لعزائه؟

الصفحة الأخيرة

عامر منيب
عامر منيب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

ابنة عامر منيب تفاجئه في ذكري وفاته

#

دي ميستورا يكشف.. لماذا رفض مصافحة الأسد؟

#

سموحة يعلن تضامنه مع الأهلي

#

"أيتن عامر" تعلق على فستانها بمهرجان الجونة (صور)

عامر منيب

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عامر منيب بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي أنهى حياته عن عمر 48 سنة.

وفي أيامه الأخيرة رفض "منيب" التعامل مع شقيقته "أمينة" وكتب في وصيته التي سلمها لزوجته "إيمان الألفي" بضرورة منع شقيقته من حضور جنازته بسبب إلا بعدما تتوب عما تفعله وتطلب السماح من الله.

وطلب "منيب" من شقيقته بإعادة الأموال التي استولت عليها من البعض دون وجه حق في دبي ومصر.

وكانت أمينة حكم عليها بالسجن 3 سنوات بسبب قيامها بالنصب على رجل أعمال في مبلغ 600 ألف دولار.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» مروع.. تقتل صديقتها بطريقة بشعة وتستدعي الشرطة
» "لصوص لكن ظرفاء" بدون ماري منيب
» لماذا رفض عامر منيب حضور شقيقته لعزائه؟
» "أصلع و عجوز" .. كريم عبد العزيز يصدم جمهوره بصورته الجديدة
» فنان شاب يصدمه جمهوره: لم أعد أستطيع الحركة أو المشي
» الكشف عن السبب الحقيقي لامتناع فيفي عبده عن إقامة عزاء لأختها
» أحمد حلمي ينشر صورته وهو طفل .. والجمهور يندهش
» تعليق مفاجيء من أبو تريكة على تقليد نجم الأهلي له
» وفاة آخر أنثى وحيد قرن في ماليزيا
» تعليق ناري لـ"طولان" على فوز إنبي أمام الزمالك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة