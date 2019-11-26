» لماذا رفض عامر منيب حضور شقيقته لعزائه؟

26 نوفمبر 2019 - 08:41 ص

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عامر منيب بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي أنهى حياته عن عمر 48 سنة.



وفي أيامه الأخيرة رفض "منيب" التعامل مع شقيقته "أمينة" وكتب في وصيته التي سلمها لزوجته "إيمان الألفي" بضرورة منع شقيقته من حضور جنازته بسبب إلا بعدما تتوب عما تفعله وتطلب السماح من الله.



وطلب "منيب" من شقيقته بإعادة الأموال التي استولت عليها من البعض دون وجه حق في دبي ومصر.



وكانت أمينة حكم عليها بالسجن 3 سنوات بسبب قيامها بالنصب على رجل أعمال في مبلغ 600 ألف دولار.



