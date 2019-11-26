» فنان شاب يصدمه جمهوره: لم أعد أستطيع الحركة أو المشي

26 نوفمبر 2019 - 08:11 ص

كشف الفنان علي الطيب عن عدم قدرته على المشي أو الحركة خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر يوليو الماضي.



وقال "الطيب" في تصريحات صحفية إنه لم يعد يستطيع المشي أو الحركة وأنه رفض الكثير من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية بسبب مشكلته الصحية حسب "مصراوي.



وأشار إلى أن الطبيب أخبره أنه سيستطيع المشي لمدة 4 ساعات متقطعة بدءا من مارس المقبل ، مؤكدًا أن هذا الأمر صعب في عالم صناعة السينما بسبب استمرار التصوير أحيانا لأكثر من 16 ساعة.



