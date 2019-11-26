» تعليق مفاجيء من أبو تريكة على تقليد نجم الأهلي له

26 نوفمبر 2019 - 06:42 ص

علق النجم المصري محمد أبو تريكة على احتفال وليد سليمان نجم الأهلي على طريقة "الطيارة" التي اعتاد الأول أن يفعلها حين كان لاعبا .



وقال "أبو تريكة" في تغريدة موجهة لوليد سليمان: حلوة الطيارة .. مبروك يا وليد يا نجم النجوم.



و رد "سليمان" على كلمات أبو تريكة قائلا: حبيبي يا كابتن مصر .. كل ما أشتاق لك لازم أعملك الطيارة ، واحشني والله ".



وسجل وليد سليمان هاتريك في مباراة الأهلي والجونة التي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.



