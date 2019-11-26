» تعليق مفاجيء من أبو تريكة على تقليد نجم الأهلي له

أحمد عادل شعبان
علق النجم المصري محمد أبو تريكة على احتفال وليد سليمان نجم الأهلي على طريقة "الطيارة" التي اعتاد الأول أن يفعلها حين كان لاعبا .
وقال "أبو تريكة" في تغريدة موجهة لوليد سليمان: حلوة الطيارة .. مبروك يا وليد يا نجم النجوم.
و رد "سليمان" على كلمات أبو تريكة قائلا: حبيبي يا كابتن مصر .. كل ما أشتاق لك لازم أعملك الطيارة ، واحشني والله ".
وسجل وليد سليمان هاتريك في مباراة الأهلي والجونة التي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.
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