  • الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:09 ص
بحث متقدم
طيبة 1

"الفضاء المصرية" تكشف الموعد الجديد لإطلاق "طيبة 1"

الدكتور علي عبد العال،

"عبدالعال" يدعو مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة

عمرو أديب

تعليق ناري لـ "أديب" على خسارة الزمالك من إنبي

أرشيف

الذهب يفقد 4 جنيهات في تعاملات اليوم

ارشيفية

الصين تطرح سيارة جديدة في مصر بأقل من 100 ألف جنيه

كيما أسوان

بعد إصابة 84 طالبة.. "كيما أسوان": تغير الرياح سبب الكارثة

شعار موقع مدى مصر

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن موقع "مدى مصر"

ابوتريكة

«أبوتريكة» يُعلق على اختياره سفيرًا لمونديال قطر 2022

حادث اليوم

دماؤه غمرت المكان.. ننشر أول صور لضحية قطار قليوب

الجزيرة

"ساويرس" يعلن شراء جزيرة في النيل

بالفيديو..

"الفضاء المصرية" تكشف الموعد الجديد لإطلاق "طيبة 1"

آخر الأخبار

طيبة 1
طيبة 1

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزيرة الثقافة تعتمد فعاليات الأكاديمية المصرية للفنون بروما

#

السبب الحقيقي لتأجيل إطلاق القمر الصناعى «طيبة1»

#

"الفضاء المصرية" تكشف السبب الحقيقي لتأجيل إطلاق "طيبة 1"

#

الخارجية المصرية تكشف تفاصيل اجتماع المعارضة السودانية

أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه من المتوقع إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، مساء الثلاثاء في الساعة 11 و9 دقائق مساءً، لافتًا إلى أهمية القمر الصناعي "طيبة 1" في تأمين الاتصالات الهاتفية والإنترنت في جميع الأوقات ولكل أنحاء مصر.
وأوضح "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، مساء الاثنين، أن تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، جاء نتيجة سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح؛ حتى لا ينحرف الصاروخ الذي سيحمل القمر الصناعي للفضاء عن مساره.
وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بأن القمر الصناعي الجديد سيوفر شبكة موازية للاتصالات والإنترنت بجانب الشبكات الأخرى القائمة؛ للاستفادة بها في المؤسسات التعليمية والبنوك والمستشفيات.


 

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة آخر أنثى وحيد قرن في ماليزيا
» تعليق ناري لـ"طولان" على فوز إنبي أمام الزمالك
» "التعليم" تكشف حقيقة تطبيق زي موحد للمعلمين
» شاهد.. ترامب يستقبل أشهر كلب في العالم بالبيت الأبيض
» أول تعليق من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من إنبي
» واشنطن.. مرشح رئاسي محتمل يتنحى عن منصبه الأممي
» "أردوغان" يوجه رسالة مستفزة لـ"دول المقاطعة" من قطر
» بالصور.. «أبوتريكة» سفيرًا لبطولة كأس العالم في قطر
» أحمد حلمي ينشر صورة نادرة له تثير استغراب الجمهور
» ننشر أسعار الدولار اليوم الاثنين
» قبل موقعة مازيمبي.. الزمالك يسقط أمام إنبي بالدوري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة