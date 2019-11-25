الجزائر تعلن غياب المراقبين الدوليين عن انتخابات الرئاسة

25 نوفمبر 2019 - 10:00 م

أعلنت الجزائر، الإثنين، رسميا عدم حضور مراقبين دوليين لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وذلك لأول مرة منذ سنوات.



وجاء الإعلان على لسان علي ذراع الناطق باسم السلطة المستقلة للانتخابات في رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي بشأن إمكانية حضور مراقين دوليين لهذه الانتخابات.

وقال ذراع: "الجزائر لها سلطة مستقلة تقوم بدورها كاملا ولا تنتظر سلطة أخرى أو مراقبين آخرين يحلون محلها هنا"، وهو ما يعني أن اقتراع 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم سيكون أول انتخابات يغيب عنها مراقبون دوليون منذ سنوات.

ودأبت السلطات منذ الانتخابات النيابية لعام 2012، على دعوة مراقبين دوليين للوقوف على مجريات العملية الانتخابية، سواء في سباق الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ضمن ما تسميها ضمانات إضافية حول شفافية الانتخابات.

وعادة ما توجه هذه الدعوات إلى الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويتم إرسال بعثات المراقبين الدوليين بناءً على مذكرات تفاهم، توقعها هذه المنظمات مع السلطات الجزائرية تحدد مهامهم وطريقة عملهم في متابعة العملية الانتخابية، حيث تنشر هذه البعثات في نهاية مهمتها تقارير حول ظروف سير العملية.