» ننشر أسعار الدولار اليوم الاثنين

25 نوفمبر 2019 - 09:55 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، استقرارًا في البنوك العاملة بمصر.

في بنك مصر، سجل سعر العملة الأمريكية 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

جاء هذا في حينما بلغ السعر في البنك الأهلي 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيها للبيع.

أما البنك المركزي، فبلغ سعر الدولار 16.05 جنيها للشراء، و16.15 جنيها للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان، 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وسجل 16.05 جنيه للشراء ونحو 16.15 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل 16.08 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.