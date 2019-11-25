بيان عاجل من النيابة العامة بشأن موقع "مدى مصر"

25 نوفمبر 2019 - 08:55 م

أصدرت النيابة العامة، بيانًا بشأن الأحداث التي شهدها موقع "مدى مصر" بعد تفتيش الأمن له واحتجاز صحفيين والتي انتهت بالقبض على 3 صحفيين قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعدها بـ5 ساعات.

وأشار البيان، أن نيابة أمن الدولة العليا أذنت بتفتيش مقر الموقع الالكتروني المعروف باسم "مدى مصر الإلكتروني" الكائن بوحدة سكنية بحي الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك بعدما عُرض على النيابة العامة محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان الموقع الالكتروني المذكور لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام.

وأضاف البيان أن التفتيش أسفر عن ضبط آلات ومعدات مما تستخدم في الجريمة.

وكانت نقابة الصحفيين تدخلت لدى الأمن لإقناعهم بإطلاق سراح الصحفيين، وأصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانًا أدانت فيه "اقتحام" الأمن لمقر موقع مدى مصر كونه حاصلًا على تراخيص ويعمل وفقًا للقانون والدستور.



