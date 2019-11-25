"أردوغان" يوجه رسالة مستفزة لـ"دول المقاطعة" من قطر

25 نوفمبر 2019 - 08:19 م

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة مستفزة للدول المقاطعة لقطر، وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، خلال كلمته من داخل القاعدة العسكرية التركية طارق بن زايد بالدوحة.

وقال أردوغان، في كلمة نقلتها وكالة الأناضول عنه، من داخل قاعدة طارق بن زياد بالدوحة، "نولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار هذه البلاد، وتواجدكم بهذه القاعدة مهم لقطر ولتحقيق السلام والاستقرار للدول الخليجية كلها".

وتابع الرئيس التركي، "لا فرق عندنا بين أمننا وأمن قطر. من يطالبون بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر لا يفهمون أن الدوحة وقفت معنا في لحظات عصيبة".

وأضاف أردوغان، "انتهينا من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر وسنطلق عليها اسم خالد بن الوليد".

كما ذكر الرئيس التركي، حول قيادة القوات التركية القطرية المشتركة، "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجود بلادنا في المنطقة".

وتابع، "القاعدة التركية في قطر، نموذج لروح الصدق والإخلاص في علاقات الدول، وليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح مثل حالات أخرى"، مؤكدا أن قيادة القوات التركية القطرية المشتركة هدفها الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمته وليس قطر فحسب، على حد زعمه.

ومن الجدير ذكره أن دول المقاطعة اشترطت 13 شرطًا من أجل المصالحة مع قطر من بينهم، غلق القاعدة التركية في الدوحة، وهو ما أكد رئيس تركيا اليوم في كلمته عدم الاستجابة لهذا المطلب، مما يضع المصالحة الخليجية في مهب الريح.