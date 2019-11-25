» الموت يفجع الرئيس الإيراني حسن روحاني

25 نوفمبر 2019 - 07:04 م

فجع الموت اليوم الرئيس الإيراني حسن روحاني، على شقيقته "صديقة فريدون".

وأعلنت وكالات الأنباء الإيرانية، وفاة شقيقة الرئيس الإيراني بعد صراع مع المرض.

وقالت وكالة أنباء "مهر" إن مكتب روحاني أصدر بيانا عزى حسن روحاني لوفاة شقيقته، وأشار إلى أنها توفيت بعد فترة من الصراع مع المرض.

ومن جانبه قدم علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران التعازي لروحاني، وأرسل برقية لروحاني تضمنت ذلك، وكذلك عزى كلا من رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني والنائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، الرئيس الإيراني في وفاة شقيقته.