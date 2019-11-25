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هجوم على فنانة شهيرة بسبب شروط الزواج من بناتها

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أبرار
أبرار

محمد فضل- متابعات

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أبرار

فنانة كويتية

شروط زواج

نشرت الفنانة الكويتية أبرار، مقطع فيديو تحدد فيه شروط الزواج من إحدى بناتها، والتي بدت كشروط تعجيزية، ما قابلها النشطاء بهجوم عنيف.

وللفنانة 4 بنات وولد، انجبت بنتين من زوجها الأول وبنتين آخرتين من زوجها الثاني، وولد من زوجها الثالث، فيما لم تنجب من زوجها الرابع.

وقالت الفنانة الكويتية، في الفيديو:"هذه الشروط يجب أن ينفذها أي شخص يريد أن يتزوج من بناتي، فيجب أن يدفع مهرًا فوق الـ10 آلاف دينار والشبكة عليك، ويجب أن يقيم لها حفل زفاف يليق بها، هذا بخلاف حفل الاستقبال، والحنة".

وأضافت: "إذا علمت أن أحدًا من عائلة هذا العريس تعدى بكلمة أو بأي شيء على بناتي سوف أبلغ الدورية، فأولادي لا يتم معاملتهم هكذا، ويجب أن يكون شهر العسل في إحدى الدول الأوروبية وأن يشتري لها الماركات؛ لأن بناتي يشبهونني".

وقابل النشطاء شروط الفنانة الكويتية، بهجوم عنيف عليها، مشيرين انها بالغت في شروطها، فيما سخر البعض منها وقال أن لو بناتها من ذهب ما دفع أحد هذا المهر وما وفر لها هذه الشروط.

ووصف البعض الفنانة بالمغرورة، ووجهوا لها اتهامات بالاستعلاء.

ولدى الفنانة الكويتية أبرار 4 بنات هن "ملاك" و"زهراء" من زواجها الأول، و"آية" و"فاطمة" من زواجها الثاني، وأنجبت من زوجها الثالث "يوسف"، بينما لم تنجب من زوجها الرابع. ولم تسلم الفنانة من الانتقادات بسبب زواجها المتكرر.

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