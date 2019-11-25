شاهد.. "بن سلمان" يفاجئ الجميع في معرض السيارات

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محمد فضل- متابعات

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الرياض

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موسم الرياض

معرض السيارات

فاجأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجميع بحضور معرض الرياض للسيارات، والذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يشرف عليه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية.

ونشر المصور السعودي  بندر الجلعود، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صوراً لزيارة ولي العهد للمعرض بالجنادرية.

وظهر في الصور ولي العهد وعدد من مرافقيه خلال جولة لتفقد المعرض ومشاهدة عدد من السيارات النادرة، والتي أبهرته ولفتت انتباهه فيما قام متخصص بشرح وتعريف السيارات له.

ويعرض في مزاد معرض الرياض للسيارات 160 سيارة، وكان نجم الكرة البرازيلية رونالدينهو هو أول زائر تمكن من شراء سيارة من المعرض الذي افتتح الخميس الماضي.

فيما اشترى الفنان المصري محمد رمضان الذي سيارة مرسيدس، ويقدم معرض الرياض للسيارات عدداً من الفعاليات لزواره، مثل: أكاديمية الشرطة، وسباق المحاكاة، Monster Jam ، والمدفع البشري، ومهارة كارتنق.

 

ويحظي المعرض بإقبال كبير من المهتمين بقطاع السيارات، كما أزاح الستار عن سيارة 2030 الوحيدة في العالم والتي صممت خصيصاً للسعودية.




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