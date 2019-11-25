«السيسي» يوجه بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنمية حقول البترول

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة البترول بالتعاون المكثف مع شركة "إينى" الإيطالية للبترول، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لمعدلات تنمية الحقول، والتي يعد منها حقل ظهر.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالزي، بحضور عدد من مسئوليها، وكذلك وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي بأن اللقاء جاء في إطار متابعة أعمال الشركة الألمانية، عن التنقيب في حقول البترول والثروة المعدنية في مصر.

ومن جانبه أشاد الرئيس التنفيذي للشركة بالتعاون المستمر بينها وبين الجهات الحكومية المصرية، حيث قام باستعراض سير العمل والتطورات الهامة للشركة في مجال استخراج البترول خاصة في حقل ظهر.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة أن مصر أصبحت واحدة من أسواق عمل اشركة على مستولى العالم.

وبدوره أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بالشراكة المثمرة بين الدولة المصرية وبين الشركة الألمانية في انتاج البترول، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع لمزيد من التوسعات والاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة.

ولفت السيسي إلى أن مصر تتمتع بفرص واعدة في قطاع الطاقة في مصر، بما فيها الطاقة الجديدة والمتجددة.