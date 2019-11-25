» بالصور.. وصول بعثة المنتخب السعودي إلى قطر

25 نوفمبر 2019 - 05:08 م

وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى إلى العاصمة القطرية الدوحة تمهيدًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي في نسخته الرابعة والعشرين.

ونشر حساب المنتخب السعودي على تويتر صورا لعدد من اللاعبين فور وصولهم مطار حمد الدولي.

ويواجه المنتخب القطري نظيره العراقي يوم 26 نوفمبر الجاري بمباراة الافتتاح، والتي تستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الفترة بين 24 الشهر الحالي والسادس من ديسمبر المقبل بمشاركة خمسة منتخبات، بعد امتناع السعودية والإمارات والبحرين، قبل أن يعدل الاتحادات الثلاثة عن قرارهم.

وبموجب ذلك، تأجل انطلاق البطولة ليومين، نظرا لأن الموعد السابق كان يتزامن مع موعد مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، والتي خاضها الهلال السعودي على أرض أوراوا ريد دايموند الياباني وفاز فيها ببطولة كأس آسيا.

ومن المقرر أن ينضم عدد من لاعبي الهلال السعودي المستدعون للمنتخب ظهر الثلاثاء أي بعد ساعات من فوزهم بكأس آسيا، بحسب بيان لاتحاد كرة القدم السعودي.

ووضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين.

وسيخوض الأخضر أولى مواجهاته الأربعاء المقبل أمام الكويت.