مصر تحذر إسرائيل من هذا الأمر

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مصر

الخارجية

سامح شكري

الاستيطان

اسرئايل

حذر وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، دولة الاحتلال الإسرائيلي، من التوسع في الاستيطان بالضفة الغربية.

وشدد  "شكري" في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، على موقف مصر الثابت من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأقيم اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، بناء على دعوة فلسطين.

وأكد وزير الخارجية، أن موقف مصر يعتبر المستوطنات غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016.

وأطلق الوزير تحذيرًا من مغبة استمرار التوسع الاستيطاني بما سيدفع الأمور للانزلاق تجاه الكراهية والعنف، فضلاً عن تقويضه لفرص تطبيق حل الدولتين.

وذكر "شكري" أن الوصول إلى هذا النتائج، سيمثل عقبة حقيقية أمام التوصل للسلام المنشود، الذي يشهد توافقًا دوليًا حياله.

كما استعرض الوزير، جهود الدولة المصرية التي لم تتوقف لدعم الشعب الفلسطيني في جانب إتمام المصالحة، فضلاً عن المتابعة المصرية الحثيثة للوضع الفلسطيني في المحيط الإقليمي.


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