هكذا استقبلت قطر البعثة السعودية والإماراتية على أراضيها

بعد أن قررت منتخبات دول السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في كأس "خليجي 24" بالدوحة، وصلت اليوم بعثة المنتخبي السعودي والإماراتي لكرة القدم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وسط استقبال حافل في المطار وعلى موقع "تويتر".

ونشر المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورا للبعثة فور وصولها مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

?وكانت السعودية، والإمارات، والبحرين، أعلنت مشاركتها في البطولة رغم الأزمة السياسية بين الدول الثلاث، وقطر والمعروفة إعلاميا باسم "الأزمة الخليجية".

فيما أعرب نشطاء ومغردون قطريون عن ترحيبهم بجميع الدول العربية الثمان المتنافسة في بطولة كأس "خليجي 24" لكرة القدم.

وأطلق النشطاء هاشتاج "#اهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع"، أثنى النشطاء على الجهود المبذولة في التنظيم، ورحبوا بالجميع.

وتزينت شوارع الدوحة بلافتات تحمل عبارات ترحيبية بالمنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، إضافة إلى أعلام الدول الخليجية، في أماكن وساحات مختلفة.

?ووضعت قرعة البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين الـ26 من الشهر الحالي والثامن من الشهر المقبل، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان، والكويت، والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، والإمارات، والعراق، واليمن. وتنطلق البطولة، غدا الثلاثاء، بمباراة الافتتاح بين الدولة المضيفة قطر ضد العراق، على أن تخوض السعودية مباراتها الأولى بعد غد الأربعاء أمام الكويت.



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