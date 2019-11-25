  • الإثنين 25 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:05 م
بحث متقدم
بن سلمان

شاهد.. "بن سلمان" يفاجئ الجميع في معرض السيارات

أرشيفية

أول فيديو لكارثة مصنع كيما أسوان

الكويت

أمريكا تجمع الكويت وقطر من أجل هذا الأمر

السيسي

توجيه عاجل من «السيسي» لقطاع البترول

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والجونة

شكري

تحذير مصري حاد وعاجل لإسرائيل

انستجرام

"إنستجرام" يحذف مئات الحسابات لفنانات إباحيات

بعثة السعودية

هكذا استقبلت قطر البعثة السعودية والإماراتية على أراضيها

الملك سلمان

أمر ملكي عاجل بسحب أراضٍ من سعوديين.. تعرف على السبب

غرق سفينة تحمل 15 ألف خروف

غرق سفينة تحمل 15 ألف خروف قبل وصولها السعودية

أمر ملكي عاجل بسحب أراضٍ من سعوديين.. تعرف على السبب

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

محمد فضل - متابعات

أخبار متعلقة
#

السعودية من أسعد شعوب العالم.. تعرف على تصنيفها

#

بيان عاجل من الأرصاد يطالب بتعليق السير على هذه الطرق

#

أمر ملكي بقتل«مُجرم» ورسالة عاجلة من أمير الكويت

#

قطر تغرم الإمارات 55 مليون دولار..تعرف على السبب

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بسحب أراض من سعوديين لا يمتكلون صكًا بمليكتها، مؤكدًا أحقية الدولة في تملكها.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، صدر أمر ملكي يقضي باعتبار الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ملكا عاما للدولة.

وأضافت أنه، "لا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر مع مراعاة البند الثاني الذي ورد في الأمر الملكي".

وأكدت الصحيفة، أن الأمر الملكي قضى بتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر الملكي، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.

كما تم تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها، على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.

وأكدت الصحيفة، أن الأمر الملكي قضى بفرض عقوبات رادعة  للمعتدين على أراضي الدولة.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ظهير ليفربول يشيد بـ«كلوب» بعد استبعاد «صلاح»
» بالصور.. وصول بعثة المنتخب السعودي إلى قطر
» بالفيديو.. أمير سعودي يفاجئ لاعبي الهلال بالمطار
» البيئة: نصيب الفرد من الأكسجين في خطر
» معيط: استخدام الأموال العامة في المسارات المُقررة
» كلب مسعور يعقر 31 شخصا بالإسكندرية
» ابنة عامر منيب تفاجئه في ذكري وفاته
» طائرة خاصة للأهلي خلال رحلة تونس
» تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم
» حامل ووجدت 4 صفارات في البيضة.. تفسير رؤيا
» "شغلني" تقدم 10 آلاف فرصة عمل في جميع المحافظات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة