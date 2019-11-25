أمر ملكي عاجل بسحب أراضٍ من سعوديين.. تعرف على السبب

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بسحب أراض من سعوديين لا يمتكلون صكًا بمليكتها، مؤكدًا أحقية الدولة في تملكها.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، صدر أمر ملكي يقضي باعتبار الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ملكا عاما للدولة.

وأضافت أنه، "لا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر مع مراعاة البند الثاني الذي ورد في الأمر الملكي".

وأكدت الصحيفة، أن الأمر الملكي قضى بتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر الملكي، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.

كما تم تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها، على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.

وأكدت الصحيفة، أن الأمر الملكي قضى بفرض عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة.