غرق سفينة تحمل 15 ألف خروف قبل وصولها السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة غرق سفينة شحن محملة بـ15 ألف رأس من الأغنام في البحر قبل وصولها المملكة العربية السعودية.

وكشفت صحف محلية عن مصادر، أن السفينة غرقت بالكامل بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء ميديا الروماني، فيما أفادت المتحدثة باسم فريق الإنقاذ مايا ستويكا أن : "السفينة واجهت مشكلات في المحرك في ديسمبر الماضي، في حين لا تزال أسباب هذا الحادث غير معروفة، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيق".

وأشارت ستويكا إلى أنه "تم إنقاذ طاقم السفينة المكون من 20 سوريا ولبناني واحد، فيما تستمر محاولات إنقاذ الماشية رغم صعوبة المهمة".

ويظهر في الفيديو إنقاذ عدد قليل من الأغنام التي كانت متواجدة على متن السفينة في حين غرق الباقي في البحر.



شاهد..