» كلب مسعور يعقر 31 شخصا بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، واقعة غريبة من نوعها، حيث عقر كلب ضال مسعور 31 شخصًا من بينهم أطفال أصغرهم طفل عمره 3 سنوات بشارعي خليل حماده والعيسوي بمنطقة سيدي بشر.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغا من الأهالي يفيد عقر كلب مسعور لعدد كبير من المارة بشارع خليل حماده، وانتقل قوة من القسم ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ، في محاولة لمطادرة الكلب، وتمكنت من التخلص منه وقتله سريعا قبل زيادة عدد المصابين.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغا من الأهالي يفيد عقر كلب مسعور لعدد كبير من المارة بشارع خليل حماده، وانتقل قوة من القسم ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ، في محاولة لمطادرة الكلب، وتمكنت من التخلص منه وقتله سريعا قبل زيادة عدد المصابين.