عالم مصريات: مومياوات سقارة "هتقلب الدنيا"

25 نوفمبر 2019 - 02:41 م





أكد الدكتور بسام الشماع، عالم المصريات، أن وزارة الآثار والعلماء القائمين على اكتشاف مومياوات القطط بمنطقة سقارة لو أثبتوا أنها لأشبال أسود "هتقلب الدنيا"".



وأشار خلال حواره لبرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "دي إم سي"، اليوم الإثنين، إلي أن الأشعة المقطعية أثبتت أن 95% منها تعود لأشبال أسود، نظرًا لطبيعة وأشكال العظام الخاصة بها.



و أوضح أن منطقة "سقارة" كانت تُعرف عند قدماء المصريين باسم "الربة القطة"، مضيفًا أنه كان يوجد عند قدماء المصريين نوعان من القطط، هما قط الغابات والقط الأفريقي.



وأكد "الشماع" أن المكتشفين وجدوا مومياوات قطط محنطة داخل توابيت برسم قطط، لافتًا إلى أن الجدران والمعابد الفرعونية مرسوم عليها صور حيوانات لاحترام وتقديس الفراعنة لهم.

