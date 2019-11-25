» حامل ووجدت 4 صفارات في البيضة.. تفسير رؤيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجوع قد يدل على الاحتياج إلى المال. و الجوع لك كمتزوجة يدل على الخلافات الزوجية و الشعور بالأيام الصعبة، و ربما دل على الحرمان من المشاعر والعاطفة. ويدل أيضا على الضائقة المادية وغلاء الأسعار.

الجوع قد يدل على الاحتياج إلى المال. و الجوع لك كمتزوجة يدل على الخلافات الزوجية و الشعور بالأيام الصعبة، و ربما دل على الحرمان من المشاعر والعاطفة. ويدل أيضا على الضائقة المادية وغلاء الأسعار.

وانتبهي جيدا نظراً لوجود المشاكل الزوجية فقد يدل الجوع على وجود الحسد أو أصدقاء في حياتكم لا خير فيهم. وقد يدل الجوع على الورع وزيادة الذكر. و الجوع لك كحامل يدل على الصعوبات التي سوف تتعرضي لها أثناء الحمل وربما دل على الولد. وإن كنتِ أكلتِ بعد جوعك فبشرى بالتخلص من المتاعب والمشاكل التى تعانى منها.

وانتبهي جيدا نظراً لوجود المشاكل الزوجية فقد يدل الجوع على وجود الحسد أو أصدقاء في حياتكم لا خير فيهم. وقد يدل الجوع على الورع وزيادة الذكر. و الجوع لك كحامل يدل على الصعوبات التي سوف تتعرضي لها أثناء الحمل وربما دل على الولد. وإن كنتِ أكلتِ بعد جوعك فبشرى بالتخلص من المتاعب والمشاكل التى تعانى منها.