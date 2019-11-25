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"شغلني" تقدم 10 آلاف فرصة عمل في جميع المحافظات

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شغلني
شغلني

علا خطاب

وزارة التضامن الاجتماعى

فرصة عمل

شغلني

كشف الرئيس التنفيذي لموقع شغلني،عمرو خليفة، عن أن الشركة توفر نحو حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب،خلال ملتقي "شغلني" الخامس للتوظيف، حيث بدأت الفعاليات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.

خليفة، في بيان عنه، أن الملتقى يوفر 10 آلاف وظيفة في 50 شركة ذات تخصصات مختلفة، لافتًا إلى أن أكثر الوظائف المطلوبة هي مندوب مبيعات، وخدمة عملاء عبر الهاتف، مشيرًا إلى أن "ابليكيشن التوظيف" يتم إتاحته للشباب مجانًا، موضحًا أن الهدف توفير أكبر عدد من فرص العمل والوظائف التي تتناسب مع جميع المؤهلات، مشيرًا إلى أن هناك وظائف للمراحل العمرية المختلفة بداية من حديثي التخرج، وحتى سن 45 سنة.

وأضاف أن الملتقى يتم تنظيمه في جميع المحافظات خاصة الصعيد لتوفير وظائف لأبناء الجنوب وكان أخر ملتقى أقيم في جامعة سوهاج، موضحًا أن الشركة لديها خطة لنشر أكشاك شغلني في المحافظات والجامعات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف الوصول لراغبي العمل للحصول على وظائف، مؤكدا أن الموقع يمتلك حاليا نحو 25 كشكا، ويستهدف الوصول بعددها لنحو 50 كشكا مع نهاية 2019.

وأوضح أن تلك الأكشاك تساهم في رصد أسباب عدم قبول بعض المتقدمين في الوظائف وتحديد احتياجات سوق العمل من قبل الشركات، ومدى ملائمة مؤهلات الراغبين في العمل لها، كما أنه جزء من استراتيجية التوسع المستقبلية في جميع الدول العربية، من أجل تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات الهائلة عبر الموقع.



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