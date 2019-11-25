» "صفعة" تنهي زواج شادية وعماد حمدي

رغم الحب المتبادل والإعجاب الكبير، انتهت الحياة الزوجية للفنانة القديرة شادية والفنان عماد حمدي، الذي يعتبر واحدا من دنجوانات السينما المصرية، بشكل مأساوي.

وبمناسبة حلول ذكرى ميلاد الراحل عماد حمدي، التي توافق اليوم الإثنين، 25 نوفمبر، كشفت الفنانة شادية في حوار سابق لها مع مجلة الكواكب، قصة زواجها من الفنان عماد حمدي وكيف أنهت الشائعات حياتهما سريعًا .

وقالت "شادية" في حوارها:" كنت معجبة بأنور وجدي وأنا في الثانية عشرة من عمري كان أنور وجدي رمزا مجسما لفتى أحلامي ثم ظهر عماد حمدي ورأيت فيه صورة للشاب الذي تفيض الرجولة من شخصيته فأعجبت به أكثر من إعجابي بأنور وجدي".

وأوضحت أن قصة الإعجاب تحولت فيما بعد إلى حب ثم زواج، برغم اعتراض العائلة وفرق السن الذي بلغ إلي 20 سنة،ألا أن الشائعات والغيرة الشديدة من عماد حمدي أنهيا الزواج .

كما تداول حينها أن من الأسباب المعلنة للانفصال هو ضرب عماد حمدي لشادية في إحدى الحفلات أمام الناس .