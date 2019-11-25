الجندي: الإرهابيون مش زرع شيطاني

25 نوفمبر 2019 - 01:19 م





طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أولياء الأمور بالقرب من أبنائهم قائلا:"إن الأولاد تنشأ على حسب تربية الآباء والأمهات لهم وهم في الصغر".



وأضاف"الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"،: "أي متطرف وإرهابي هو نتيجة طبيعية لتنشئة خاطئة، إما أهله علموه شيء غلط أو لم يعلموه أي شيء".



وتابع ضاف "الجندي"، خلال تقديم أن المتطرفين والإرهابيين لم ينشأوا شيطانيا،معقبا :" مش زرع شيطاني هما وإنما نشأوا نتيجة بث وضخ وحقن متواصل من الأبوين وأماكن التعليم، سواء مسجدا أو مدرسة".



وأكد أن المجتمع من يدفع ضريبة هذه التنشئة الأسرية الخاطئة، معقبا: "ده البعض بيسيب أبنائه لتتلقفهم الأرصفة والسكك وأحاديث المصاطب".

