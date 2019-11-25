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الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية عن تغيير أسماء القرى: "عرصة" هى السبب

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محافظ الدقهلية عن تغيير أسماء القرى: "عرصة" هى السبب

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الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية
الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية

إيمان هاني

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الإ[راشي

كمال شاروبيم



كشف الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن سر تغييره لبعض أسماء القرى قائلا :" بعض القرى منافية لآداب المحافظة الدقهلية، والأهالي تقدموا بطلب للمحافظة لتغيير الأسماء".

وأضاف "شاروبيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي" أن حوالي 175 مواطنا وقعوا على طلب لتغيير اسم قرية "أبو عرصة"، مؤكدا أنهم تقدموا بالطلب، وتمت دراسته.

وأوضح أن تغيير اسم القرية يستدعي تغيير قسم الشرطة، وتغير اسم المدرسة، وتغيير البطاقات الشخصية، وتغيير شهادات الميلاد، لافتًا إلى أن مديرية الأمن وافقت على تغيير اسم القرية، معقبا:"أن الإجراء طبيعي يتم بناء على رغبة الأهالي".

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