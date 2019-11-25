» سارة نخلة عن أحمد عبدالله محمود:"ربنا يسهله"

يبدو أن الأخبار المتداولة عن علاقة الفنان سارة نخلة بطليقها، أحمد عبدالله محمود، لم تنته بعد، لاسيما بعد الخلافات التي حدثت بينهما ووصلت إلى القضاء،إذ مازال الجمهور يوجه لها بعض التعليقات حول حال طليقها وما شابه.

وكان قد شاركت الفنانة سارة نخلة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"،صورة لها من العاصمة الفرنسية، باريس، أمام برج إيفيل الشهير .

في المقابل،جاءت معظم التعليقات حول شماته الفنانة في زوجها السابق، حيث علقت أحدهن:" أحمد عبدالله محمود ريأكتد ساد"، لترد عليهم "سارة":لاخالص والله ربنا يسهله ويسعده بعيد عني مع الأحسن مني إن شاء الله دي مش أول مرة بسافر ولا أول مرة بغير جو يعني مش حاجة جديدة عليا أنا عايشة نص السنة برا مصر في أوروبا عند أهلي يعني حاجة عادية جدا مش حاجة تزعله ربنا يوفقه و يبعتله الأحسن دوما".

وأضافت: "لا يا حبيبتي انا عايشة لوحدي في مصر بعد الانفصال و اغلب وقتي بسافر لاهلي و برجع تاني مصر ???? ".

وكان أحمد عبد الله محمود تقدم بالمعارضة على حكما غيابيا أصدرته محكمة جنح أكتوبر بحبسه لمدة عامين، وصدر بحقه الحكم المتقدم "حضوريا"، موضحا أنه يتواجد في منزله ولم يتم حبسه، وسوف يقوم بعمل استئناف على الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين في القضية التي رفعتها ضده زوجته السابقة سارة نخلة بخيانة الأمانة وعدم سداد إيصال أمانة.