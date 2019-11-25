» تفسير رؤيا "أمشي أنا وأولادي بطريق صعب"

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أولاد

رؤيا

طريق

سلم

تفسير



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
رأيت أني أمشي أنا وأولادي بطريق يوصل لبيت أهلي وهو سهل بالحقيقة لكن بالرؤيا وجدته عمودي و صعب نمر به وبجنب الطريق سُلم أولادي طلعو منه وأنا ما أقدر وجاء 4 رجال و خفت منهم وقلت بسم الله، ثم وجدت نفسي ببيت ما أعرفه وبه ظلام وكان فيه أحد ما نشوفه. وشكراً.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأصل فى رؤية المشي أنه يدل علي طلب الرزق لقوله تعالي: ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ? وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) الملك 15. والمشي في الشارع فى سعادة يدل علي العمل الصالح. والمشي على طريق مستقيم يدل على الاستقامة. و المشي على طريق متعرج أو منحني يدل على الأنحراف عن الاستقامة أو مواجهة المشاكل والأزمات. والمشي فى شارع غير صالح للمشى وبه حفر أو مطبات قد يدل على الصعوبة فى تحقيق مراد وقد يدل على الفشل أو المرض. 
وصعود أبنائك السلم يدل على الارتقاء والسلامة من أمر. وكونك ما طلعتى السلم والرجال المخيفة والبيت المجهول وشعورك بشئ لم يُرى فعليك بالصلاة فى وقتها والأذكار وأذكار النوم و قراءة سورة البقرة وسماعها والرقية الشرعية. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.


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