«فايلر» يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة الجونة

25 نوفمبر 2019 - 12:06 م

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقة استعدادًا لمواجهة الجونة فى الخامسة اليوم على ستاد الجونة ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يعتمد فايلر على تشكيلة تضم كلاً من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف والتونسي علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية والمالي أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم : النيجيري جونيور أجاي والمغربي وليد أزارو وأحمد الشيخ.