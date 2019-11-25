4 أسئلة وجهها بن سلمان لـ"أديب" بالسعودية

25 نوفمبر 2019 - 12:01 م



تحدث الإعلامي عمرو أديب،عن لقاء جمع بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش سباق السيارات "فورمولا إي" في العاصمة السعودية الرياض.



وروي "أديب" في برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، تفاصيل اللقاء قائلا :"إن ولي العهد السعودي وصل في الموعد، وبالتحديد في الساعة الواحدة، وذلك في حفل غداء أقيم لعدد شخصيات خليجية رسمية هامة.



وأكد أديب أن ولي العهد السعودي سلم عليه بحفاوة شديدة ، معقبا وفوجئت به يسلم علي ، وقال لي إزيك؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ بتعمل إيه؟ إيه الحكاية؟ مصر عاملة إيه؟".



ووصف أديب بن سلمان بـ"الرجل المتواضع"، قائلا : "قلت له إنني زرت الرياض على مدار الأسابيع الخمسة الماضية، وأن المملكة العربية السعودية في تغير مستمر، أشياء كثيرة تحدث".

