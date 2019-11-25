أول تعليق لمصنع كيما أسوان على اختناق 20 طالبة

25 نوفمبر 2019 - 11:56 ص

أصدر مصنع كيما في أسوان بيانا، حول واقعة إصابة عدد من طالبات مدرسة حسين مرسال الفنية بنات، الواقعة بحي المحمودية في مدينة أسوان، صباح اليوم الاثنين، باختناقات شديدة، وجرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





وقال المصنع: “انخفضت صباح اليوم إمدادت الأكسجين لوحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية– إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- والتي واكبها تغيير في اتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، حيث تأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة من الوحدة، الأمر الذي تسبب في بعض حالات ضيق التنفس لبعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع.





وعلى الفور، تم التنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة والتوجيه بالإيقاف الفوري لوحدة حامض النيتريك بمصنع كيما القديم، وسرعة الانتهاء من الإصلاحات اللازمة للمشكلات الفنية التي أدت لزيادة الانبعاثات.







