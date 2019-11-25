مصر تؤكد ثقتها في تجاوز دول المنطقة التحديات التي تواجهها

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مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك
مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك

علا خطاب

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محمد إدريس

منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك

أعرب السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عن تقدير مصر البالغ لجهود الرئاسة الأردنية للمؤتمر، ورئاسة الدورة الأولى والتأسيسية لمؤتمر على هذا القدر من الأهمية، في توقيت تمر فيه المنطقة بظروف بالغة الدقة والحساسية، معرباً عن تهنئة مصر للجانب الأردني وللدول المشاركة على النجاح في إرساء الدعائم المؤسسية للمؤتمر.

وأضاف مندوب مصر الدائم أن أي متابع لتطورات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من أزمات، يدرك الدلالات الرمزية الهامة التي يحملها نجاح الغالبية العظمى من دول المنطقة في الجلوس سوياً لمناقشة قضايا شديدة الدقة تتعلق بالأمن الإقليمي والدولي، وللدخول في حوار جاد وموضوعي وعميق حول شواغلها الأمنية والسعي لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، تمهيداً لإرساء منظومة أمن متكافئ في إطار من التعاون الإقليمي وبناء الثقة.

وأكد السفير محمد إدريس على نجاح المشاركين في وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، وإدراك للمصير المشترك الذي يجمعها، وأن استقرار وأمن المنطقة لن يتحققا إلا من خلال تعاون جماعي من قبل كافة الدول مع تنحية أية خلافات والتركيز على ما يجمعها، ومعالجة جذور النزاعات بشكل موضوعي بنّاء يرتكز على أسس القانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، بجانب تعزيز المنظومة الدولية لنزع السلاح والتخلص من أسلحة الدمار الشامل.

وأشاد السفير محمد إدريس باعتماد المؤتمر جدول أعمال موضوعي ومتوازن، وبرنامج عمل شامل وواضح، فضلاً عن إصدار إعلان سياسي يؤكد أهداف هذا المؤتمر وانفتاحه أمام مشاركة الأطراف المدعوة للمؤتمر في أي من مراحله، وكذلك خارطة طريق بشأن الإعداد للدورة التالية لهذا المؤتمر العام المقبل.

كما أشاد بما شهدته مداولات المؤتمر من موضوعية وعمق وشمولية في المناقشات، بالإضافة إلى تناول قضايا فنية وأمنية بموضوعية وتوازن من جانب الوفود المشاركة، مؤكداً قدرة دول المنطقة على تجاوز التحديات التي تواجهها من أجل العمل على بناء مستقبل أفضل وفاء لمسئولياتها أمام شعوبها وأجيالها القادمة.


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