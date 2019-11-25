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"معيط": نسعى للإرتقاء بمستوى الخدمة تيسيرا للمواطنين

مال وأعمال

وزيرالمالية و الدكتورة سامية حسين
وزيرالمالية و الدكتورة سامية حسين

أمينة عبد العال

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وزارة المالية

المالية

الضرائب العقارية

معيط

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالاستمرار في تنفيذ برنامج تطوير منظومة العمل بالضرائب العقارية؛ لضمان جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء التجارب الدولية المتميزة، وتوطين الخبرات التكنولوجية التى تُسهم فى تيسير سداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المواطنين وفقًا للقانون بأى مقر بعيدًا عن أى تكدس، من خلال الإسراع بربط «المأموريات» آليًا، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة.

أكد في اجتماعه مع الدكتورة سامية حسين مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ومحيي الدين أحمد جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد - ضرورة التركيز على الارتقاء بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان نجاح عملية التحديث الشامل لمنظومة الضريبة العقارية.

حرص الوزير على تكريم الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق؛ تقديرًا لما بذلته من جهود مثمرة أسهمت فى تطوير منظومة العمل، متطلعًا إلى قيام محيي الدين أحمد جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد بالبناء على تحقق من إنجازات، والمضي قدمًا فى استكمال تنفيذ برنامج التطوير، على النحو الذي يُسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء بمختلف المأموريات وجودة الخدمة.

أشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد فى تحديث منظومة العمل بالضرائب العقارية؛ إدراكًا للمسئولية الوطنية، وتحقيقًا للمستهدفات فى وقت قياسي.

تعهدت الدكتورة سامية حسين، بمد جسور التعاون البنَّاء مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد؛ بما يحقق صالح العمل والعاملين.

كان وزير المالية قد أصدر قرارًا بندب محيي الدين أحمد جهلان، رئيسًا لمصلحة الضرائب العقارية، خلفًا للدكتورة سامية حسين التى بلغت السن القانونية للمعاش.


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