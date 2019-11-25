» بالصور.. التعليم العالي يحتفل بختام دورة الصداقة

25 نوفمبر 2019 - 10:41 ص

احتفلت أسرة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بختام دوري القدم الكبير لدورة الصداقة عام 2019، تنظمها وزارة التعليم العالي على ملاعب الأكاديمية بمدينة الإنتاج الإعلامي

وشارك بالبطولة 720 طالبا، و أسفرت البطولة عن فوز المعهد العالي للدراسات المتطورة بالمركز الأول، و المعد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية بالمركز الثاني، والأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بالمركز الثالث.

يأتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار الإشراف العام السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم ، احمد فرج رئيس الخدمات الطلابية ووكيل الوزارة، أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

ودورة الصداقة تحت إشراف وتنفيذ الدكتور محمد احمد فرغلي مدير إدارة النشاط الرياضي، وتحت رعاية واستضافة الدكتور فوزي تركي"رئيس الأكاديمية"، وبحضور الدكتور يوسف الملاخ عميد شعبة الإعلام الدكتور الحلفاوى عميد شعبة هندسة.

وتستكمل الصداقة بمنطقة وسط الدلتا بقويسنا ،بحضور محمد عبد المحسن حسانين مدير الكلية التكنولوجية بقويسنا ، ياسر عبدالرحمن مدير الدورة ، وأعضاء اللجنة المنظمة عبد البديع حرفوش ، و محي بشر ، ومحي المرسى ، عمرو قنصوة ومسئول اللعبة محمد مسعد حماد.