اعتذار عاجل من السكة الحديد للمسافرين اليوم

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اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ،عن التهديات و التأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين على بعض خطوط الهيئة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير .

عن معدلات التأخير تشمل الآتي: أولا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة
ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة

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